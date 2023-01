Un brillante saggio sui rischi attualissimi di un collasso di Internet che ci farebbe tornare indietro di secoli.

Il blocco che sta perdurando, oltre ogni precedente esperienza italiana, dei servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio potrebbe essere solo un assaggio. È quello che ci dice un brillante saggio della giornalista spagnola Esther Panagua, giornalista di El Pais, edito in italiano da Einaudi: Error 404. Siete pronti per un mondo senza Internet?

Per Panagua non si tratta di facile catastrofismo: anche per la pandemia del Covid-19 nonostante molte avvisaglie e previsioni le società occidentali si sono fatte prendere di sorpresa senza piani di emergenza pronti e concreti. Anzi si è usciti e si è risusciti a gestire la vita quotidiana durante l'emergenza, dalla scuola alla vita sociale fino all'homebanking e agli acquisti grazie a una fortissima accelerazione digitale che però ha reso ancora più fragili e a rischio le nostre società.

Ancora più dipendenti da Internet con il conseguente sovraccarico di transazioni sulle Reti rischiamo in caso di blocco della Rete che si protragga per più giorni di cadere in un Medioevo non solo digitale ma nel blocco delle reti di energia, di trasporto, dell'acqua, con momenti incontrollabili di panico sociale.

Abbiamo avuto degli assaggi locali quando Google e la sua posta hanno avuto dei crash sia pure parziali ma che hanno interessato centinaia di milioni di utenti. Lo stesso conflitto fisico e sanguinoso Russia/Ucraina è stato anticipato già dieci anni fa da cyber-attacchi di hacker russi che avevano bloccato l'erogazione dell'energia elettrica in larghe parti dell'Ucraina con relativa reazione di hacker ucraini.

C'è una complessiva mancanza di consapevolezza dei rischi di una paralisi globale della Rete da parte della classe politica dei Paesi occidentali mentre Cina e Russia puntano a staccarsi dalla Rete e a farsene una propria. Anche il fatto che le grandi aziende della Rete, Amazon, Google, Facebook, Apple, Twitter siano sempre più ricche e potenti e tendano a sfuggire al controllo fiscale e politico delle democrazie e a collaborare con la repressione del dissenso nei Paesi non democratici aggrava i rischi.

Solo una governance globale, democratica e rispettosa dei diritti umani, che sviluppo software decentrati, che investa molto, molto di più in sicurezza informatica, può evitare questa "Apocalisse digitale" ma sembra purtroppo un'irrealizzabile utopia.

Scheda Libro: Titolo: Error 404. Siete pronti ad un mondo senza Internet

Autore: Esther Paniagua

Editore: Einaudi

Prezzo: 19,50 euro