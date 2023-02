Il nuovo Bing potenziato dalla IA si può già provare

Basato sul modello GPT-4, è ancora più avanzato di ChatGPT.

«È un giorno nuovo per la ricerca». Con queste parole Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha annunciato la disponibilità (per ora in versione limitata) di una nuova versione di Bing in cui è integrata l'intelligenza artificiale GPT-4.

GPT-4 è una nuova versione del modello GPT-3, usato anche da ChatGPT, il servizio che ha dato il via a questi ultimi due mesi di entusiasmo generalizzato per le IA, dimostrando ciò che una tecnologia di questo tipo può (e non può) fare.

Poiché usa una nuova versione dello stesso modello, però, Microsoft sostiene che Bing è attualmente più avanzato del famoso chatbot, ed in grado di fornire risposte migliori.

Per provare il nuovo Bing è necessario iscriversi a una lista d'attesa (pertanto occorre disporre di un account Microsoft) e, per velocizzare l'accesso, Microsoft consiglia di installare l'app Microsoft Bing sul computer, anche se questa parte non è strettamente necessaria.

Una volta ottenuto l'accesso, si possono porre a Bing domande in linguaggio naturale; il motore di ricerca risponderà nel modo tradizionale ma mostrerà anche una barra laterale all'interno della quale si troveranno le risposte generate dalla IA.

Secondo Microsoft, questo nuovo Bing offre risultati più rilevanti rispetto alle richieste dell'utente, ed è inoltre in grado di fornire un sommario delle risorse disponibili analizzando varie fonti; grazie a queste funzionalità lo si può usare per svolgere vari compiti, dalla pianificazione di un viaggio alla generazione di esempi utili per prepararsi ai colloqui di lavoro.

In 13 anni di attività, Bing è riuscito sinora a dominare soltanto il 3% del settore dei motori di ricerca (Google ha circa il 93%). Se davvero, grazie a GPT-4, riuscirà a fornire risposte migliori di quelle del suo più grande rivale, forse uno scenario che sembrava praticamente immutabile inizerà a cambiare.

D'altra parte, Google non ha certo intenzione di restare a guardare e, sebbene sia partita con un po' di ritardo, ha anch'essa le proprie proposte in tema di Intelligenza Artificiale applicata alla ricerca.

Qui sotto, un brevissimo video di presentazione del nuovo Bing.