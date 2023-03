Che fare se Windows 11 non parte più dopo l'ultimo aggiornamento

La colpa potrebbe essere di un'utility di terze parti.

Negli scorsi giorni, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento per Windows 11 noto come Moment 2, che introduce diverse nuove funzionalità.

Come stanno segnalando alcuni utenti, però, le modifiche apportate al sistema operativo non sono del tutto indolori, soprattutto nel caso in cui si stiano utilizzando certe utility di terze parti.

È capitato infatti che, dopo l'installazione del Moment 2, certi computer non riuscissero a completare l'avvio; secondo le indagini condotte da Microsoft, la colpa è di quegli strumenti di terze parti che modificano l'interfaccia utente, come i popolari ExplorerPatcher e StartAllBack.

Microsoft ha sempre affermato che l'utilizzo di app di terze parti per modificare la UI di Windows «potrebbe avere conseguenze inattese sul dispositivo», poiché i metodi da esse utilizzati non sono ufficialmente supportati e possono fare affidamento su caratteristiche del sistema che potrebbero non essere più presenti dopo un aggiornamento, proprio come pare sia successo in questo caso.

Per questi motivi, prima di procedere all'installazione del più recente update di Windows 11 è consigliabile disinstallare tutti i programmi che modificano l'interfaccia predefinita del sistema. Se invece l'installazione dell'update è già avvenuta (e magari il sistema non si avvia), Microsoft consiglia di rivolgersi agli sviluppatori dell'app per ottenere una soluzione.

Nel caso di StartAllBack, al momento in cui scriviamo è già disponibile una nuova versione (la 3.5.6) che si dichiara compatibile con il Moment 2: è pertanto consigliabile installarla prima di procedere all'aggiornamento del sistema.