Outlook per Mac adesso è completamente gratuito

Gli utenti di macOS possono scaricarlo dal Mac App Store senza sborsare un euro.

Se siete utenti Mac ma per qualche motivo non apprezzate l'applicazione Mail integrata in macOS, da oggi avete un'alternativa gratuita: Microsoft Outlook.

Se fino a ieri era necessario acquistare una copia di Office o sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365 per poter sfruttare Outlook, adesso - come segnala il post ufficiale - è sufficiente visitare il Mac App Store e scaricare l'applicazione.

Microsoft afferma che Outlook per Mac è stato «ricostruito da zero» per essere «più veloce e più affidabile» e che è stato progettato appositamente per funzionare al meglio con i chip Apple Silicon, con i quali sono equipaggiati tutti gli ultimi Mac.

Inoltre, il gigante di Redmond sottolinea come Outlook per Mac sia il compagno ideale dell'equivalente per iOS soprattutto grazie alla funzionalità Handoff, che consente di continuare su un dispositivo un'attività (come la scrittura di un'email) interrotta su un altro.

Le prossime settimane ci diranno se la prossima settimana avrà successo, o se gli utenti di Mac siano perfettamente soddisfatti con Mail o con Thunderbird (di cui esiste, appunto, una versione per macOS).

Ovviamente, Microsoft spera che l'adozione di Outlook possa aprire la porta a un più ampio apprezzamento per l'intera suite Office e, soprattutto, per Microsoft 365.