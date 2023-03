Meta al lavoro su un nuovo social network decentralizzato

Simile a Twitter o a Mastodon, sfrutterà i dati degli utenti di Instagram.

A leggere dichiarazioni come «Crediamo che sia il momento opportuno per uno spazio separato in cui creatori e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti tempestivi sui loro interessi» si potrebbe pensare che queste parole siano state pronunciate anni fa da Jack Dorsey, quando stava lavorando alla creazione di Twitter.

Invece si tratta di un'affermazione fatta da Meta, l'azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, e che si completa con «Stiamo esplorando la possibilità di un social network decentralizzato tramite il quale condividere aggiornamenti testuali», precisazione che farebbe pensare ancora più a Twitter se non fosse per l'aggettivo «decentralizzato», che invece richiama alla mente Mastodon.

Al di là delle possibile fonti di ispirazione, sembra proprio che nel 2023 Meta abbia scoperto il microblogging, e che abbia intenzione di lanciare una nuova piattaforma che nel tempo sarà integrata con le altre sue creature; ciò, almeno, è quanto sostengono le indiscrezioni raccolte da Platformer.

Il nome in codice del progetto è P92, e a capo del suo sviluppo c'è Adam Mosseri, che già sovrintende Instagram; è questa comunanza di dirigenti a far pensare che la prima integrazione sarà tra P92 e Instagram, almeno al fine di sfruttarne i dati.

Secondo quanto riporta Moneycontro, infatti, «Il team di P92 vorrebbe usare i dati Instagram di tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro partecipazione in P92, il più liberamente possibile per finalità di analisi, miglioramento del prodotto, e posizionamento su P92» si legge.

Si possono facilmente immaginare le preoccupazioni dal punto di vista legale cui porta una tale affermazione, e non a caso Meta avrebbe già messo al lavoro non soltanto i tecnici ma anche i propri esperti in leggi e regolamenti per gestire tutto ciò che riguarda la privacy, al fine di evitare problemi al momento del lancio.

Per quanto riguarda la tempistica, infine, al momento non si possono avere indicazioni: il progetto è ancora nelle fasi iniziali e non è ancora stata stabilita una timeline, anche se piattaforme decentralizzate concorrenti - come il già citato Mastodon, ma anche il Bluesky proprio di Jack Dorsey - rischiano di sottrarre a P92 il proprio momento di gloria se questo non si sbrigherà a debuttare.