General Motors porta la IA di ChatGPT sulle auto

Da quando la frenesia per l'intelligenza digitale ha preso d'assalto il mondo della tecnologia, quasi non c'è azienda che non si affretti ad annunciare l'introduzione della IA nei propri prodotti.

L'ultima in ordine di tempo a seguire questa moda è l'americana General Motors, la quale ha ufficialmente confermato un'indiscrezione che girava da qualche giorno: dando seguito a un accordo con Microsoft, intende integrare la tecnologia di ChatGPT nei propri veicoli.

ChatGPT sostituirà l'attuale assistente digitale: questo si occupa ora sostanzialmente di gestire il sistema di infotainment; ChatGPT fornirà invece anche un'assistenza più tecnica.

Potrà infatti rispondere a domande sul veicolo, consultando in tempo reale il manuale dell'auto e dando la risposta corretta. Per esempio, se il guidatore dovesse trovarsi con una gomma a terra, potrà chiedere a ChatGPT «Come cambio la ruota?» e questo mostrerà un video illustrativo con istruzioni passo-passo.

Le informazioni su cui si baserà il nuovo assistente dotato di IA arriveranno inoltre direttamente dai vari sensori sparsi per l'auto: anziché limitarsi ad accendere una spia sul cruscotto quando rileverà qualcosa che non funziona correttamente, potrà anche formulare dei suggerimenti per il guidatore.

General Motors non ha ancora fatto sapere quali siano i tempi con cui intende realizzare questo progetto che, in ogni caso, dovrebbe non arrivare in Europa, continente da cui il gruppo ha ritirato i propri marchi Cadillac e Chevrolet alcuni anni fa.