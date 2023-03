Second Life sbarca su smartphone e tablet

In occasione del ventesimo anniversario, il mondo virtuale di Linden Lab si appresta a conquistare iOS e Android.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2023] Commenti

Prima del metaverso c'era Second Life e, se vogliamo dirla tutta, c'è ancora: il prossimo 23 giugno compirà vent'anni e, sebbene le ambizioni iniziali non si siano mai concretizzate, in tutto questo tempo non ha mai cessato di funzionare.

Passata l'ebbrezza iniziale, un periodo durante il quale sembrava che Second Life dovesse prendere il sopravvento sul web e sul resto di Internet, il mondo virtuale di Linden Lab ha ridimensionato i propri scopi ma non è mai diventato una città fantasma, completamente spopolata.

Ora, per la prima volta, in quello che sembra un tentativo di guadagnare nuovi utenti, Second Life si prepara a sbarcare sui dispositivi mobili: l'annuncio arriva tramite un post sui forum ufficiali, all'interno del quale è presente anche un video (che riportiamo in fondo all'articolo) per illustrare quella che sarà l'esperienza di Second Life da smartphone o tablet.

Il lancio della versione beta è previsto nel corso di quest'anno ma ancora non c'è una data precisa; a quanto è dato di capire, l'app sarà realizzata usando il motore per videogiochi Unity, e le piattaforme supportate comprendono sia iOS che Android.

È difficile dire se questo nuovo tentativo di attirare l'attenzione avrà successo: il metaverso sognato principalmente da Meta (il cui nome non è certo un caso) pare essersi sgonfiato subito, e Second Life potrebbe anche trovarsi a fare i conti con un nuovo fiasco.

Qui sotto, il video di presentazione.