Vivaldi 6 introduce le aree di lavoro per organizzare le schede

Inoltre regala nuove possibilità di personalizzazione tramite i temi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-04-2023] Commenti

Il browser Vivaldi è sempre stato dedicato agli utenti "avanzati", ossia quelli insoddisfatti dalle tutto sommato limitate capacità di personalizzazione dei browser che vanno per la maggiore, e con il rilascio della versione 6 conferma questa vocazione.

Ciò non dovrebbe sorprendere: il creatore di Vivaldi Technologies è Jon Stephenson von Tetzchner, ex CEO di Opera Software, browser un tempo (prima di adottare il motore di Chrome e perdere buona parte delle proprie particolarità) ben noto per il gran numero di opzioni offerte.

Vivaldi 6 introduce due novità in particolari: i temi e le aree di lavoro.

I temi erano in realtà presenti anche nelle versioni precedenti del browser, ma a partire da Vivaldi 6 crescono di numero (nuovi temi possono essere scaricati da un'apposita sezione del sito di Vivaldi) e offrono nuove possibilità di personalizzazione a partire dai vari set di icone messi a disposizione, oltre a quelli che ciascun utente può creare da sé.

Forse più interessante dal punto di vista della produttività è l'introduzione delle Aree di lavoro (Workspace), che Vivaldi Technologies suggerisce di considerare come una sorta di "desktop virtuali", situati però all'interno del browser.

Si tratta di un sistema che l'utente può sfruttare per raggruppare le schede in base a propri criteri: può per esempio radunare all'interno di un'unica area di lavoro tutte le schede relative a un determinato argomento o interesse, oppure può creare aree di lavoro separate per le schede relative al lavoro e quelle relative ad attività personali

All'interno di ciascuna area di lavoro si possono naturalmente adoperare anche le varie funzioni di organizzazione disposizione da tempo, come i gruppi di schede; ogni area di lavoro può poi avere una propria icona personalizzata, e per passare dall'una all'altra è sufficiente un clic del mouse, oppure si può usare la scorciatoia da tastiera Ctrl + Shift + numero dell'area di lavoro.

L'elenco completo delle novità di Vivaldi 6 è disponibile sul sito ufficiale. Il browser è disponibile in versione Windows, Mac e Linux, e ne esiste anche una versione per Android.