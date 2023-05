YouTube dichiara guerra agli adblocker

Per il momento è solo un esperimento.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-05-2023] Commenti (1)

Per ora si tratta soltanto di un esperimento ma, se avrà successo, potrebbe diventare una caratteristica permanente di YouTube: il rilevamento automatico degli adblocker e il conseguente blocco dei video se un adblocker è presente.

Il ragionamento che ha portato all'introduzione di questa funzionalità è semplice: YouTube si finanzia con la pubblicità; un adblocker evita la visualizzazione degli spot pubblicitari; YouTube riceve un danno economico ogni volta che uno spot non viene visualizzato; pertanto, bisogna fare in modo che gli utenti non blocchino gli spot.

In sé, quindi, la decisione di far apparire una finestra che impedisca la riproduzione dei video a meno che non venga disabilitato l'adblocker o si sottoscriva un abbonamento a YouTube Premium ha un suo senso: dopotutto, in qualche modo un servizio deve finanziarsi.

D'altra parte, diversi utenti lamentano una presenza eccessiva di pubblicità su YouTube, motivando così il proprio ricorso agli adblocker.

Poiché l'iniziativa di YouTube è al momento allo stadio di esperimento, non tutti gli utenti la stanno già incontrando. In effetti la sua esistenza è diventata di dominio pubblico solo quando l'utente di Reddit Sazk100 ne ha parlato e un dipendente di YouTube ha confermato l'esistenza del rilevamento degli adblocker.

«Stiamo conducendo globalmente un piccolo esperimento che invita gli utenti con adblocker attivi a consentire gli spot pubblicitari su YouTube, oppure provare YouTube Premium» ha spiegato il dipendente di YouTube. «Il rilevamento degli adblocker non è nulla di nuovo, e altri editori chiedono con regolarità agli utenti di disabilitare gli adblocker».

Secondo i dati riportati da The Register, nel 2022 gli spot di YouTube hanno fruttato alla piattaforma 29,2 miliardi di dollari (in crescita, dunque, rispetto ai 28,8 miliardi di dollari del 2021), arrivando a costituire l'11% del fatturato annuo di Google.