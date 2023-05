Google Chrome dirà addio al lucchetto da settembre

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2023] Commenti (1)

Il simbolo che sostituirà il lucchetto in Google Chrome da settembre.

Prendete il vostro smartphone, se potete, e usatelo per visitare una qualsiasi pagina del Web: noterete che a sinistra del nome del sito che state visitando c'è l'icona di un lucchetto. Sapete spiegare che cosa significa quel lucchetto?

Se avete risposto che indica che il sito che state guardando è sicuro e affidabile, avete sbagliato, ma consolatevi: la maggior parte della gente sbaglia allo stesso modo. Secondo uno studio condotto da Google nel 2021, solo l'11% delle persone conosce il vero significato di quest'icona, e anzi molti utenti non sanno neppure che quest'icona è cliccabile. Anche altri studi hanno confermato la diffusione molto ampia di questo equivoco. Ed è per questo che Google ha annunciato che ai primi di settembre 2023 l'icona del lucchetto verrà sostituita da un altro simbolo in Chrome per dispositivi Android e sparirà del tutto su Chrome per iPhone e iPad.

È un cambiamento importante, che rispecchia il cambiamento altrettanto grande che ha coinvolto tutta Internet negli ultimi anni. L'icona del lucchetto indica che il sito viene visitato usando una connessione cifrata e quindi i dati che vengono scambiati non sono intercettabili o alterabili da parte di terzi. Una funzione preziosa, per esempio, per qualunque sito che gestisca dati personali o soldi, come i siti di acquisti o di gestione dei conti bancari.

Questa connessione cifrata, indicata dalla sigla HTTPS, è stata introdotta oltre vent'anni fa, ma è rimasta a lungo una rarità e veniva appunto segnalata come una protezione aggiuntiva da tutti i browser, da Internet Explorer a Safari, grazie all'icona del lucchetto. Ma oggi la connessione cifrata è diventata la norma, per cui quest'icona è quasi sempre presente sullo schermo e quindi ha perso la propria utilità informativa: anzi, secondo Google è diventata pericolosa, perché oggigiorno anche i siti dei truffatori offrono connessioni cifrate e quindi fanno comparire sullo schermo il lucchetto. Lo fanno perché contano sul fatto che moltissimi utenti penseranno che il lucchetto sia un indicatore di autenticità o affidabilità. Ma non lo è affatto.

Se usate Google Chrome, insomma, preparatevi al fatto che tra poco l'icona del lucchetto verrà sostituita, sui computer e sui tablet e smartphone Android, da un simbolo molto differente: due cerchietti e due trattini, che dovrebbero rappresentare delle regolazioni o impostazioni. L'icona sarà cliccabile per avere maggiori informazioni sul sito visitato e sulla protezione delle comunicazioni con quel sito, esattamente come prima. Sui tablet e smartphone Apple, invece, l'icona sparirà completamente. E visto che Chrome è uno dei browser più usati e quello che fa Chrome fa tendenza, è probabile che anche le altre app di navigazione adotteranno presto un cambiamento analogo [in Firefox c'è già un'icona molto simile ma speculare, che ha una funzione differente: informa sui permessi e i cookie concessi a un sito].

Preparatevi insomma per questo cambiamento a settembre, e nel frattempo ricordate che già adesso l'icona del lucchetto, in qualsiasi browser, non indica che un sito è autentico o fidato, ma significa soltanto che la comunicazione con quel sito è protetta dalla crittografia. Vuol dire che magari state comunicando con dei truffatori, ma lo state facendo in maniera protetta. Magra consolazione, lo so: forse sarebbe meglio non comunicare affatto con certa gente.

Fonti aggiuntive: Ars Technica, Engadget.