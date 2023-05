Venti di tecnocontrollo in Spagna

Cassandra Crossing/ Olè navigante, quo vadis?

29-05-2023

Anche in Spagna i lobbisti del tecnocontrollo dell'UE hanno ispirato l'esecutivo a chiedere leggi che facciano a pezzi le speranze di privacy di chi detiene apparecchiature informatiche (e vuol dire cellulari), particolarmente se si affida alla crittografia per ottenere la riservatezza.

Un documento del Consiglio d'Europa, a cura del Law Enforcement Working Party - da poco trapelato dai meandri della Rete, perché i cittadini europei evidentemente non meritano l'accesso alle discussioni che riguardano il loro futuro - conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l'esistenza di un forte accordo nel Consiglio d'Europa nel voler rimuovere gli ostacoli che la end-to-end encryption pone alle indagini.

Questo senza nessuna considerazione per l'impatto sui cittadini europei e sulla società in generale, e ovviamente il tutto sotto l'ombrello della difesa dei minori dagli abusi sessuali, motivazione buona per tutte le occasioni che per fortuna sta diventando, anche nella pubblica opinione, sempre meno convincente.

Anche la Spagna aderisce in pieno a questo orientamento, come dimostrano le dichiarazioni del ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska, che chiedono a gran voce di mettere fuorilegge la crittografia che non permetta la decrittazione dei messaggi a richiesta delle autorità.

Come la precedente sulla Francia, questa notizia, purtroppo, non ha bisogno di altre parole.