Windows, bug rende difficile salvare o copiare i file

Il problema riguarda sia Windows 10 che Windows 11.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-05-2023] Commenti (1)

«Il salvataggio o la copia dei file a volte potrebbero fallire»: così Microsoft annuncia un problema recentemente scoperto nelle versioni supportate di Windows 10 e Windows 11.

Le circostanze che possono causare il problema sono estremamente specifiche ed è più facile che si verifichino in ambito aziendale piuttosto che domestico, ma non sono poi così rare: il problema può infatti verificarsi, per esempio, anche se si usa una versione di Office a 32 bit su un sistema a 64 bit.

In sostanza, il bug riguarda l'utilizzo, per la copia o il salvataggio di un file, di un'applicazione a 32 bit capace di gestire indirizzi superiori a 2 Gbyte (large address aware) e che adoperi l'API di Windows CopyFile: se queste condizioni si verifichino, la copia può non andare a buon fine o il salvataggio del file interrompersi con l'errore Documento non salvato.

Il problema non riguarda la copia di file eseguita con Esplora File ma, come già dicevamo, coinvolge le versioni a 32 bit di certe applicazioni molto usate, come Word ed Excel.

Ovviare al problema è semplice: basta ripetere l'operazione di copia o salvataggio e tutto dovrebbe funzionare. Però è un comportamento certamente seccante sul quale Microsoft sta indagando.

Per quanto riguarda Windows 10, al momento in cui scriviamo Microsoft ha rilasciato un Known Issue Rollback, in pratica un aggiornamento distribuito tramite Windows Update che annulla un precedente aggiornamento (ciò, peraltro, indica che il problema è stato introdotto proprio con un update). Per Windows 11, invece, ciò non è ancora successo, e non sappiamo se e quando accadrà.