Stack Overflow è la prima vittima della IA

A che serve consultare altri esseri umani quando ChatGPT o Copilot possono generare il codice in tempo reale?

Della possibilità che l'introduzione delle IA (ChatGPT e soci) portino alla scomparsa di diversi lavori abbiamo parlato in lungo e in largo fino al punto di constatare che non si tratta soltanto di una possibilità teorica, poiché alcune aziende hanno candidamente ammesso di avere in programma licenziamenti per sostituire migliaia di dipendenti umani con gli algoritmi.

In questo panorama sicuramente preoccupante per i lavoratori c'è spazio però anche altre conseguenze magari non ancora immaginate, che colpiscono quei servizi che, di punto in bianco, non sembrano più essere tanto importanti quanto lo erano in passato.

Un esempio è Stack Overflow che, stando ai dati di Similarweb, a gennaio e febbraio ha visto il proprio traffico essere inferiore del 6% rispetto al 2022 e a marzo ha visto un calo del 13,9%.

Non è difficile immaginare il motivo: con la disponibilità di strumenti generalisti (ChatGPT) e specializzati (GitHub Copilot), chi ha più bisogno di cercare soluzioni ai proprio problemi su Stack Overflow? Basta chiedere alla IA di scrivere il codice adatto e il problema è risolto.

Poco importa - probabilmente - che il codice sia tutt'altro che ottimale, quando proprio non funzionante, e che rischi di introdurre problemi di sicurezza a prima vista non rilevati: la produttività aumenta - perché un gran numero di righe di codice viene scritto rapidamente - e tutti son contenti, almeno fino al primo bug.

Sebbene la questa responsabilità appaia chiara, al momento non ci sono dati chiari per capire quanto ChatGPT e soci abbiano influito sul caso: la creazione di OpenAI nel marzo del 2022 non era operativa, ma è pur vero che il suo sito è diventato uno dei più visitati al mondo, con 1,6 miliardi di visite nel marzo 2023.

Se a ciò si aggiunge il fatto che il traffico di GitHub è salito, sempre in marzo, del 26,4% rispetto all'anno precedente, sebbene non si possa affermare che ciò sia dovuto unicamente a Copilot, è facile immaginare che questa IA abbia avuto un ruolo nel fenomeno.

Di fronte a tutto ciò, viene da chiedersi non soltanto se siamo all'inizio di una nuova era (domanda che ci si pone anche per la sostituzione dei lavoratori umani in altri ambiti), ma anche se questa era sia per troppi versi analoga alla precedente: anziché essere popolata da programmatori che prendono di peso il codice da Stack Overflow, sarà popolata da programmatori che prendono di peso il codice da ChatGPT.