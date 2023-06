IA, YouTube lancia il doppiatore virtuale

Un giorno non lontano i video saranno automaticamente disponibili in tutte le lingue del mondo.

YouTube - si sa - può essere una miniera di video divertenti, istruttivi o curiosi, ma c'è un problema: non sempre il video che sembra tanto accattivante è disponibile in una lingua comprensibile al potenziale spettatore.

Essendo improponibile far doppiare a doppiatori in carne e ossa tutti i video esistenti, il cui numero aumenta di minuto in minuto, Google ha pensato a una soluzione alternativa: affidare il lavoro all'Intelligenza Artificiale.

Grazie ai lavori del team Aloud è nato così un servizio pensato per lavorare di concerto con i creatori dei contenuti: innanzitutto trascrive il parlato dei video, e lo manda agli autori; questi possono rivederlo e indicare le correzioni. Il testo rivisto viene quindi tradotto automaticamente e, infine, viene operato il doppiaggio.

Il sistema sta già venendo messo alla prova con il materiale di «centinaia» di YouTuber, anche se per il momento le lingue supportate sono in numero limitato: soltanto inglese, spagnolo e portoghese.

Un esempio del risultato di tutto il lavoro si può trovare nel primo video che riportiamo più sotto: la selezione delle tracce audio, accessibile dal menu Impostazioni, propone l'originale inglese e la versione in spagnolo, generata da una IA.

YouTube «sta inoltre lavorando per fare in modo che le tracce audio tradotte somiglino alla voce dell'autore, abbiano maggiore espressività e siano in sincrono con il labiale» come afferma Amjad Hanif, di YouTube, precisando che questa funzionalità dovrebbe debuttare il prossimo anno.