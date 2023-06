Multa di 5.000 dollari agli avvocati che si erano fidati di ChatGPT

Il chatbot aveva fornito dei precedenti ottimi per il caso da affrontare in tribunale, ma completamente inventati.

Avvocati si sono affidati a ChatGPT, che ha "inventato" i precedenti legali

Se la sono cavata tutto sommato con poco gli avvocati che avevano deciso di affidarsi completamente a ChatGPT per affrontare un caso in tribunale, salvo scoprire troppo tardi che i casi citati dalla IA come precedenti erano completamente inventati.

Il giudice ha inflitto loro infatti una multa relativamente contenuta - 5.000 dollari - accompagnata da una ramanzina, centrata più sul fatto che i due avevano deciso di insistere contro ogni evidenza circa l'attendibilità dei fatti inventati che sull'utilizzo di ChatGPT.

Non c'è nulla di «intrinsecamente inappropriato» nell'utlizzare una IA come strumento per semplificare il proprio lavoro: così ha sostenuto il giudice P. Kevin Castel. Però, da un avvocato ci si aspetta che verifichi minuziosamente i materiali forniti, e soprattutto che non insista nel coprire la menzogna quando questa viene scoperta.

Dal canto proprio, gli avvocati hanno dichiarato che non avevano idea che i contenuti generati da ChatGPT potessero essere falsi, e che non avevano alcuna intenzione di ingannare la corte.

Per quanto riguarda la verifica dell'attendibilità dei casi inventati da ChatGPT, hanno affermato che si erano in effetti premurati di controllare... ma semplicemente chiedendo al bot se quanto affermato corrispondesse alla realtà, e nient'altro.

Lo studio legale per il quale i due lavorano non è comunque rimasto contento della decisione del giudice. Ha fatto sapere di non essere d'accordo, in quanto era semplicemente stato fatto «un errore in buona fede, poiché non si era creduto che un apparecchio tecnologico potesse inventare dei casi dal nulla».