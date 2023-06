Intelligenza artificiale produce algoritmi di sort più veloci

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-06-2023] Commenti

Diagramma di flusso di bubble sort (wikipedia)

Deepmind, il centro di ricerca sull'IA di Google, ha annunciato di aver realizzato algoritmi di sort più veloci di quelli usati finora grazie all'ottimizzazione del codice esistente, effettuata usando l'intelligenza artificiale e specificamente il deep reinforcement learning del software AlphaDev. Il risultato è pubblicato su Nature.

Il sort è una funzione usatissima quotidiamente da miliardi di persone senza neanche rendersene conto. Qualunque elenco ordinato, dalla rubrica dello smartphone all'anagrafe nazionale, è generato e aggiornato tramite questa funzione. Avere un sort più veloce significa offrire un servizio migliore con consumi energetici minori (perché la potenza di calcolo richiesta è minore).

Google ha reso open source questi algoritmi più efficienti, che vengono già usati in concreto trilioni di volte al giorno, secondo i ricercatori. Una volta tanto, una buona notizia dal fronte turbolento dell'intelligenza artificiale. Tutti i dettagli, in forma divulgativa, sono in questo post di Deepmind e in questo articolo di Ars Technica.