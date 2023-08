PayPal lancia la propria criptovaluta

PayPal USD è una stablecoin legata al dollaro americano.

Là dove Facebook ha fallito con Libra (o Diem che dir si voglia), PayPal conta di avere successo con PayPal USD (PYUSD), una stablecoin legata al dollaro americano.

A differenza dei Bitcoin, il cui valore cambia nel tempo in relazione a vari fattori, una criptovaluta come quella di PayPal è definita stablecoin perché il suo valore resta stabile, in quanto «vincolato a un mezzo di scambio stabile» (una valuta tradizionale o una riserva di moneta) in questo caso, il dollaro statunitense, che viene scambiato alla pari con i PYUSD. L'articolo continua qui sotto.

Secondo il CEO di PayPal, Dan Schulman, una criptovaluta stabile - a differenza delle criptovalute che abbiamo conosciuto sinora, il cui valore è caratterizzato da un'elevata volatilità - consente di avere: in altre parole, la sua solidità dovrebbe invitare gli utenti a usarla come mezzo di scambio senza troppe preoccupazioni.

PayPal spera inoltre che la propria fama nel settore dei pagamenti e degli scambi di denaro contribuisca a far accettare rapidamente la propria valuta: le transazioni che ne fanno uso dispongono di tutte le misure di sicurezza che l'azienda ha in essere per le valute tradizionali.

Già ora dunque gli utenti di PayPal abilitati possono trasferire fondi, fare acquisti, inviare denaro e convertire le valute supportate in PYUSD. Resta da vedere quanti sceglieranno di fidarsene sin da subito.

Qui sotto, il video di presentazione.