Windows 11, basta un comando per aggirare i controlli sull'hardware

Non servono modifiche al registro né programmi particolari.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-10-2023] Commenti (4)

Come tutti ormai dovrebbero sapere, Windows 11 è molto selettivo per quanto riguarda i computer sui quali può essere installato: essi devono rispettare certi requisiti hardware, pena l'impossibilità di installare il sistema operativo.

Negli oltre due anni trascorsi dal rilascio di questa versione, diversi strumenti sono apparsi per consentirne l'installazione anche su macchine che ufficialmente non lo possono supportare, dalle modifiche al registro alla creazione di supporti di installazione appositamente preparati; ora, l'utente di X Bob Pony ha scoperto un piccolo trucco che consente l'aggiornamento adoperando un solo comando.

Per aggiornare a Windows 11 un sistema con Windows 10 che ufficialmente non sarebbe compatibile con l'ultima versione del sistema è sufficiente accedere al supporto di installazione di Windows 11 tramite un terminale, per poi dare il comando necessario.

Per farlo, si può scaricare un'immagine .ISO di Windows 11 dal sito di Microsoft e montarla come ulteriore drive tramite il comando Monta che appare nel menu contestuale quando si clicca sull'immagine stessa con il tasto destro del mouse.

L'immagine prenderà la prima lettera di unità disponibile (D:\, per esempio) e vi si potrà accedere dal terminale dando il comando D:.

A quel punto sarà sufficiente avviare il programma di installazione (setup.exe) dal terminale stesso, avendo cura di aggiungere il parametro /product server, ossia scrivendo: setup /product server, come si può vedere nell'immagine che riportiamo più sotto.

Windows 11 si installerà, aggiornando il sistema preesistente ed evitando di effettuare alcun controllo hardware; sebbene possa sembrare che in questo modo venga installata una versione per server, così non è, nonostante la finestra di installazione porti la dicitura Windows Server.

Il trucco funziona con l'ultimissima versione di Windows 11 ma non è detto che duri per sempre: ora che l'informazione s'è diffusa, Microsoft potrebbe decidere di chiudere questa porta.