Google Drive, scomparsi i file degli ultimi sei mesi

Stando alle segnalazioni, nemmeno il cloud storage di Google è a prova di perdite di dati.

Se siete utenti di Google Drive, controllate che i file che avete deciso di conservare nel servizio di Google siano ancora tutti presenti.

Da alcuni giorni diversi utenti stanno infatti segnalando sui forum ufficiali la sparizione di diversi documenti: a quanto pare, per motivi sconosciuti, Google Drive è tornato indietro nel tempo e mostra i contenuti che aveva lo scorso maggio.

Gli utenti - sia privati che aziendali - rimasti vittima di questa situazione affermano di non aver cancellato manualmente alcuno dei file scomparsi, che non si ritrovano nemmeno nel cestino: semplicemente, nella maggior parte dei casi tutti i file creati dopo maggio 2023 sono scomparsi.

Qualcuno è stato più fortunato e ha perso soltanto l'ultimo mese di dati; altri affermano di aver perso gli ultimi tre mesi; sei mesi però a quanto pare è la situazione più frequente.

Chi ha contattato l'assistenza si è sentito rispondere che anche l'utilizzo di software per il recupero dei dati non ha dato alcun frutto; al momento in cui scriviamo non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Google né circa le cause di quanto segnalato né circa possibili modi per recuperare i dati.

Se anche non siete tra gli sfortunati che hanno perso i dati in questa maniera misteriosa, l'occasione è utile per verificare di possedere almeno un'ulteriore copia di quanto è salvato su Google Drive, evidentemente non a prova di perdite improvvise di memoria.

Per scaricare tutti i file presenti su Drive (e, in realtà, tutto quanto sia associato all'account), Google mette a disposizione la funzionalità Google Takeout: visitando la pagina relativa è possibile selezionare quali dati salvare in locale, selezionare la frequenza di salvataggio (una volta soltanto, oppure ogni due mesi per un anno) e il formato dell'archivio che conterrà i file, per poi procedere al download.