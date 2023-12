L'AGCOM delibera la velocità minima per l'accesso universale a Internet

Dovrà essere garantita in tutto il Paese e a tutti i cittadini a prezzi adeguati.

Almeno 20 Mbit/s: è questa la velocità minima necessaria in download per un «servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga» e che dovrà essere garantita per adempiere agli obblighi del servizio universale.

La decisione è stata presa con la delibera 309/23/CONS, in cui si può leggere che « la velocità nominale in download per un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, necessaria per la partecipazione alla vita sociale ed economica alla società, è fissata a 20 Mbps. Tale velocità di connessione consente di supportare almeno l'insieme minimo di servizi elencati nell'allegato 5 al Codice delle comunicazioni elettroniche».

Tali servizi riguardano l'accesso a:

- e-mail;

- motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;

- strumenti basilari online di istruzione e formazione;

- stampa o notizie online;

- ordini o acquisti online di beni o servizi;

- ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;

- reti professionali;

- servizi bancari online;

- utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale;

- media sociali e messaggeria istantanea;

- chiamate e videochiamate (qualità standard).

Con l'applicazione della delibera, tutti dovrebbero quindi poter godere di un accesso dignitoso a quei servizi online ormai considerati indispensabili per le comunicazioni, per il lavoro e per la «partecipazione alla vita sociale ed economica».

Il compito di garantire questa connessione dovrà essere svolto da almeno un operatore, allo stesso modo in cui già oggi ricade su TIM l'obbligo di fornire servizi universali di telefonia pubblica.

L'Autorità, inoltre, si impegnerà a vigilare sui prezzi delle offerte, affinché siano commisurati ai redditi e ai prezzi nazionali: il servizio universale deve infatti non soltanto portare l'infrastruttura in tutto il Paese, ma anche garantire che l'accesso a esse non sia impedito dalle condizioni economiche dei potenziali utenti. Saranno pertanto previste delle agevolazioni per le categorie economicamente disagiate.