Grandi pulizie in Windows 11: eliminati WordPad e Registrazione Passaggi

È tempo di grandi pulizie in Windows 11 (e, in prospettiva, per Windows 12). Come aveva annunciato lo scorso settembre, Microsoft ha iniziato a eliminare WordPad nella più recente build (26020), precisando che il software non potrà essere reinstallato.

Allo stato attuale, ciò significa che ogni nuova installazione di Windows 11 a partire dalla build 26020 non conterrà più WordPad ma sembra anche che in un prossimo futuro il semplice elaboratore di testi sarà eliminato anche dai Pc degli utenti.

WordPad non è però l'unica vittima di questa campagna di snellimento. Già sappiamo che Persone (introdotta con Windows 10) ha fatto la stessa fine ma anche un'altra applicazione - Step Recorder; in italiano Registrazione passaggi - è stata eliminata.

Registrazione passaggi era una semplice utility per la registrazione dello schermo introdotta con Windows 7: l'idea era che potesse aiutare a fornire maggiori informazioni ai team di supporto, consentendo all'utente di registrare un video completo di tutti i passaggi che portavano all'apparizione di un errore.

L'applicazione, mai troppo conosciuta, è oggigiorno stata soppiantata da software più capaci come lo Strumento di Cattura (Snipping Tool), la Xbox Game Bar, o Clipchamp, ed è pertanto sostanzialmente inutile: perciò è stata rimossa anch'essa.

La campagna di "pulizia" di Microsoft non si ferma peraltro qui. Nei prossimi mesi spariranno da Windows app come Tips (Suggerimenti), il Servizio WebDAV, VBScript e altro ancora.