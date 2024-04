X, i nuovi utenti dovranno pagare per postare

Secondo Elon Musk è l'unica misura che può arginare l'avanzata dei bot.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-04-2024] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

Questa volta non si tratta di dicerie, dato che la conferma viene da Elon Musk stesso: prossimamente, i nuovi utenti di X dovranno pagare un «piccolo canone annuale» per eseguire certe operazioni.

La misura è stata decisa per limitare il numero di bot e account fasulli che infestano la piattaforma la cui presenza, oltre a tutti i danni facilmente immaginabili, «consuma i nomi disponibili, e perciò diversi handle buoni risultano già occupati» come spiega ancora Musk.

Quando la politica verrà adottata (e ancora non si sa se sarà implementata immediatamente in tutto il mondo, o magari solo in certe aree) gli utenti nuovi potranno seguire altri account e visitare liberamente X ma, se vorranno pubblicare dei post, o replicare ad altri interventi, dovranno pagare.

Nonostante ufficialmente X sostenga che solo il 5% degli utenti registrati siano bot, Musk è più pessimista e ritiene che la percentuale reale sia intorno al 20%; proprio la presenza massiccia di account fasulli - ha affermato - è stato uno degli elementi che inizialmente l'avevano fatto tentennare prima di decidere per l'acquisizione di Twitter.

Al momento non ci sono indicazioni sulla data in cui la nuova politica entrerà in vigore.