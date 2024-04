Professore arrestato per aver falsificato una voce con la IA

Avrebbe cercato di mettere nei guai il suo preside generando file audio contenenti frasi razziste.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-04-2024]

Foto di CoWomen

Lo scorso gennaio Eric Eiswert, preside di una scuola superiore di Baltimora, finì nei guai a causa di alcuni file audio apparsi sui social network.

In essi lo si sentiva pronunciare frasi palesemente razziste e antisemitiche: l'idea che si formò era che si trattasse di registrazione segrete rese note in modo anonimo per rivelare la vera natura del professor Eiswert.

Egli, che s'è sempre dichiarato innocente, si rivolse alla polizia la quale iniziò delle indagini, grazie alla quali è arrivata a scoprire che la voce registrata è sì del tutto identica a quella di Eiswert, ma anche che è frutto di una intelligenza artificiale.

Come riporta NBC News, infatti, a creare gli audio era stato un professore di educazione fisica della scuola di Eiswert: i due erano da qualche tempo in rotta per questioni di lavoro, e pare che il rinnovo del contratto del professore fosse in bilico.

«Abbiamo prove conclusive che indicano che la registrazione non era autentica» ha dichiarato il capo della polizia della Contea di Baltimora. «È stato stabilito che la registrazione è stata generata attraverso l'uso di una intelligenza artificiale».

Il presunto autore, l'insegnante di educazione fisica Dazhon Darien, è stato arrestato mentre stava cercando di prendere un volo per Houston, e deve ora rispondere di diversi capi d'accusa.