Arc Browser sbarca su Windows 11

Il browser dall'interfaccia minimalista, finora esclusiva di macOS, ora è disponibile anche per Windows.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-05-2024] Commenti

Se siete insoddisfatti dei browser che adoperate di solito e volete provare qualcosa di nuovo (almeno per il mondo PC) da oggi potete usare, sotto Windows 11, Arc Browser, programma finora disponibile soltanto per Mac.

Basato anch'esso su Chromium (e quindi capace di supportare le estensioni di Chrome), Arc Browser offre un'interfaccia estremamente pulita, che per impostazione predefinita pone le schede in verticale sul lato sinistro della schermata e una barra principale molto sottile, con un pulsante sulla sinistra per aprire il menu e, in centro, la casella per la ricerca e l'indicazione del dominio visitato (di default, Arc Browser non mostra i sottodomini).

Sulla barra sono poi presenti i pulsanti per tornare alla pagina precedente e a quella successiva, oltre al pulsante per ricaricare la pagina e a quello per copiare l'URL negli Appunti.

L'installazione di Arc Browser richiede qualche passaggio: innanzitutto è necessario creare un account, operazione che consente di sincronizzare i propri dati tra le varie installazioni e non si può evitare; quindi occorre selezionare un altro browser da cui importare le informazioni.

Inoltre, può essere utile sapere che le impostazioni relative alla privacy indicano che gli sviluppatori possono usare l'indirizzo email dell'utente per inviare delle comunicazioni.

Arc Browser, registrazione a parte, è gratuito e può essere scaricato dal sito ufficiale.