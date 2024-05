VMware Workstation Pro e Fusion Pro diventano gratuiti per uso personale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-05-2024] Commenti

Quando, lo scorso novembre, Broadcom completò l'acquisizione di VMware per 61 miliardi di dollari, molti furono scontenti soprattutto perché uno dei primi atti dei nuovi padroni fu la dismissione della divisione End-User Computing, accompagnata dalla fine delle licenze perpetue e dell'offerta gratuita per vSphere Hypervisor.

Ora però arriva una notizia che pare buona. VMware ha infatti annunciato che d'ora innanzi i prodotti VMware Workstation Pro e VMware Fusion Pro sono gratuiti per uso personale.

Chi ne fa un uso professionale deve sempre acquistare una licenza; ma gli utenti privati possono usarli senza sborsare alcunché, semplicemente selezionando la voce corrispondente al proprio caso in fase di installazione del prodotto e completando la registrazione.

«Saranno gli utenti a decidere, basandosi sulle loro necessità, se sia necessaria una licenza commerciale» ha rimarcato Michael Roy, Product Manager per i prodotti Desktop Hypervisor.

Con questa decisione viene meno la distribuzione come prodotti separati delle versioni per uso personale di VMware Workstation Player (integrato in Workstation Pro) e di VMware Fusion Player (integrato in Fusion Pro).