Dal Codacons il portale per segnalare le truffe telefoniche

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-05-2024] Commenti (1)

Immagine generata con DiffusionArt

Il telemarketing aggressivo rappresenta da tanto tempo un fastidio nel migliore dei casi e il rischio di cadere nelle truffe nel peggiore, ma da qualche tempo in qua si è addirittura aggravato.

Complice la fine del mercato tutelato del gas e dell'energia elettrica, i cittadini italiani si ritrovano sempre tempestati di telefonate che, per aggirare le normative scritte per prevenire questo genere di comportanti, provengono anche dall'estero o da numeri fittizi.

Il Registro delle Opposizioni non si è dimostrato particolarmente efficace per arginare il fenomeno, e così ora il Codacons lancia un nuovo strumento ospitato dal Portale Antitruffa.

Si tratta di una pagina tramite la quale è possibile segnalare le telefonate sospette ricevute: se si ritiene che all'altro capo del filo non ci sia il legittimo rappresentante di un fornitore (di gas, elettricità, servizi telefonici e via di seguito) è possibile compilare i campi indicati e «aiutare l'associazione a denunciare i responsabili dei raggiri».

I dati richiesti sono la data della chiamata e il numero di telefono da cui è stata fatta; i dettagli della proposta (il fornitore indicato dal chiamante e un riassunto della conversazione); un indirizzo email per essere eventualmente ricontattati.

Per l'occasione, il Codacons ricorda che, quando si riceve una chiamata di telemarketing, per operare una prima scrematura dei truffatori è bene innanzitutto cercare di ottenere risposte chiare a certe domande, come il nome e il cognome del chiamante e quello dell'azienda per cui lavora; se le risposte sono vaghe, è certamente consigliabile riattaccare.

Nel caso in cui si decida di proseguire la conversazione è utile poi non sbilanciarsi offrendo dettagli personali o sulla fornitura in quel momento già attiva: non sono pochi i casi di utenti che scoprono che il loro fornitore di gas o di elettricità è cambiato senza il loro esplicito consenso semplicemente perché hanno dato troppe informazioni all'operatore di call center che li ha chiamati.