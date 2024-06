2030, Mastercard elimina il numero della carta di credito.

Lo sostituirà con un token generato casualmente e una passkey.

A partire dal 2030, Mastercard non richiederà più ai propri utenti di inserire manualmente i dati della carta di credito durante gli acquisti online.

L'annuncio è stato dato dall'azienda stessa parlando con CNBC e rivelando che, entro sei anni, tutte le carte rilasciate ai clienti europei saranno tokenizzate.

Ciò significa che, compiendo un acquisto, non sarà più necessario inserire il numero composto da 16 cifre che attualmente si trovano sul fronte della carta stessa; invece, esso sarà sostituito da un token generato in modo casuale.

Mastercard in questi tempi sta collaborando con tutti gli attori che entrano in causa durante un pagamento online - dalle banche ai venditori - per sostituire l'inserimento del numero con un unico pulsante, consentendo quindi davvero di fare acquisti «con un click».

Per accertare l'identità dell'utente non sarà poi necessario adoperare una password da inserire ogni volta che si vorrà compiere un acquisto, ma invece si adotterà una passkey (come l'impronta digitale): in questo modo il processo di pagamento dovrebbe diventare più semplice e rapido. Inoltre, le truffe dovrebbero calare in modo drastico, o così sostiene Mastercard.

L'Europa - spiega l'azienda - è il primo continente scelto per la transizione in quanto esso è all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi di pagamento più innovativi, come quelli contactless, e per l'utilizzo dei sistemi di banking online.