Meta rinuncia a lanciare la propria IA in Europa

L'opposizione dei Garanti per la privacy ha fermato il rastrellamento dei dati degli utenti di Facebook e Instagram. Ma l'ultima parola ancora non è detta.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-06-2024] Commenti (1)

L'Europa ha fermato i piani di Meta per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, almeno per ora.

L'idea del gruppo - che gestisce i giganti Facebook e Instagram - era di utilizzare i contenuti condivisi pubblicamente dagli utenti per l'addestramento dei modelli di IA senza un esplicito consenso da parte degli utenti.

Le Autorità garanti della privacy di diversi Paesi - Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna - hanno però subito elevato proteste finché il Garante irlandese, lo scorso venerdì, ha formalmente chiesto a Meta di rimandare l'addestramento dei modelli a nome di tutti gli altri.

«Siamo delusi dalla richiesta avanzata dalla Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati in rappresentanza delle altre Autorità per la Protezione dei Dati (DPA)» ha fatto sapere Meta.

«Soprattutto» - ha continuato il colosso - «perché abbiamo incorporato il feedback delle autorità di regolamentazione, e le DPA europee erano informate sin da marzo».

«Per farla semplice, possiamo dire che senza includere le informazioni locali potremo offrire agli utenti soltanto un'esperienza di second'ordine. Pertanto, per ora non potremo lanciare la nostra Meta AI in Europa».

Non è chiaro, d'altra parte, quali siano le prossime mosse sia per Meta che per i Garanti della privacy del Vecchio Continente. L'acceso ai dati degli utenti pare una condizione imprescindibile per fornire il servizio di IA, ed è pertanto difficile che Meta ceda su questo punto, a meno che non riesca a escogitare un compromesso che paia soddisfacente agli occhi delle autorità.