Tim al capolinea: dal 2 luglio la Rete non sarà più sua

L'amministratore delegato di Tim dice addio ai suoi ex dipendenti della Rete.

Gli amministratori delegati di Tim in passato hanno scritto ai dipendenti per dire loro addio in uno dei tanti avvicendamenti che ci sono stati in più di quasi trent'anni dalla privatizzazione e che corrispondevano spesso a un cambio nell'azionariato di controllo: dalla Fiat alla Olivetti, dalla Pirelli a Telefonica degli spagnoli, fino a Vivendi per tornare in parte allo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, è stato diverso: ha detto addio a più di metà dei suoi dipendenti che, dal 2 luglio, cessano di essere sotto Tim e diventano dipendenti Fibercop a tutti i livelli (Fibercoop è la società Netco che rileva la Rete, controllata dal fondo americano Kkr).

Labriola nella lettera dice in sostanza che gli dispiace ma non aveva scelta: troppo alto l'indebitamento aggravato dall'aumento dei tassi di interesse. Ora si dovrebbe aprire - secondo l'Ad - una stagione in cui Tim non sarà più gravata da chi gestisce la Rete per tutti ma anche da chi vende al cliente finale: potrà quindi essere più agile e competitiva.

Si parla già di un possibile buon dividendo per gli azionisti (che da anni non lo ricevono più) e di possibili fusioni con altri gestori mobili: ad esempio Postemobile. Per ora è certo che si chiude un'epoca e il futuro è tutto da scrivere.