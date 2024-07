Copilot si aggiorna e diventa inutile

L'assistente di Windows 11 si trasforma in una web app, perdendo l'integrazione con il sistema operativo.

Immagine: Microsoft

È veramente strana l'evoluzione - o forse sarebbe meglio parlare di involuzione - cui Microsoft sta sottoponendo Copilot.

L'assistente virtuale di Windows, il successore di Cortana potenziato da quella che dovrebbe essere una «vera intelligenza artificiale», fino a poco fa sembrava indirizzato verso la possibilità di controllare ogni aspetto del sistema operativo, consentendo agli utenti di modificare le impostazioni senza doversi destreggiare tra i menu ma semplicemente dando ordini a Copilot.

Invece, in maniera piuttosto stupefacente, l'ultimo aggiornamento ha semplicemente reso Copilot meno interessante e meno utile.

Copilot è infatti diventato un wrapper intorno alla versione web della IA: se si preme l'apposito pulsante, ora si apre il sito uffiiciale di Copilot all'interno del browser Microsoft Edge.

L'assistente non è più legato alla barra delle applicazioni, né integrato in Windows: all'improvviso, dopo mesi in cui Copilot veniva proposto in maniera decisamente aggressiva, Microsoft ha fatto marcia indietro.

Copilot è diventato una web app, non controlla più le (poche) impostazioni di Windows 11 su cui aveva potere, e non ha un vero motivo di esistere come comando a sé, dato che chiunque può raggiungerne la versione web semplicemente digitando il sito.

Non solo: ora è più semplice rimuovere Copilot da Windows: si disinstalla come qualsiasi altra app, tramite il menu contestuale del menu Start.

Non è facile a questo punto capire quali siano i piani di Microsoft per il futuro. Con tutto l'investimento fatto per i Copilot+ PC, sembra difficile che l'azienda abbia deciso di gettare la spugna. Forse sta riprogettando l'integrazione con Windows 11, che riapparirà in una versione successiva, ma al momento non è dato saperlo.