L'app Foto non si avvia più? Ecco che cosa fare

L'ultimo aggiornamento di Windows 11 può impedire l'avvio dell'app di sistema Foto. Vi spieghiamo come risolvere.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-07-2024]

Se anche voi, come molti altri utenti, siete rimasti vittima del problema causato dall'ultimo aggiornamento di Windows 11, a seguito del quale l'app Foto non si apre più, sarete interessati alle indicazioni che Microsoft ha pubblicato per risolvere la questione.

In attesa del rilascio di una patch che riporti automaticamente la situazione alla normalità, infatti, l'azienda di Redmond ha reso noti i passi da seguire per ripristinare il funzionamento di quelle applicazioni di sistema - Foto, in particolare - che non si avviano più dopo l'update più recente.

Le operazioni da compiere sono tutt'altro che complicate.

1. Scaricare il programma di installazione del Windows App SDK scegliendo la versione adatta al proprio sistema (per la maggior parte degli utenti, si tratterà di quella indicata come x64).

2. Fare clic con il tasto destro sul file appena scaricato e scegliere, dal menu contestuale, Esegui come amministratore per consentire l'installazione: si aprirà un prompt dei comandi, che si chiuderà automaticamente a installazione completate.

A questo punto Foto, e ogni altra applicazione di sistema che dovesse aver cessato di funzionare dopo l'aggiornamento di Windows 11, dovrebbe tornare a operare.

Nelle prossime settimane, come già anticipato, Microsoft rilascerà un fix che sistemerà il problema senza richiedere alcun intervento da parte dell'utente.