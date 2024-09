I Mac Mini rinunciano alle porte USB classiche

Niente più USB-A: per Apple il futuro è unicamente USB-C.

Apple non è certo nuova ad adottare per prima certe tendenze, anche quando si tratta di eliminare certi connettori tuttora ampiamente utilizzati.

È stata la prima a decidere che gli smartphone non hanno bisogno di jack per le cuffie, e molti altri produttori l'hanno poi seguita. Ora si appresta a fare lo stesso con le porte USB-A, quelle di forma rettangolare e che possono essere inserite in un verso solo.

Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, i nuovi Mac Mini - che si apprestano al debuttare - faranno a meno del venerabile standard per quanto riguarda i connettori USB, mettendo a disposizione unicamente porte USB-C.

Per i Mac Mini si tratta del primo rinnovamento serio, per quanto riguarda il design, sin dal 2010; si sa che saranno disponibili in due versioni: l'una equipaggiata con il chip M4, l'altra con l'edizione più evoluta del medesimo SoC, il chip M4 Pro.

Il Mac Mini con M4 Pro, sempre stando alle indiscrezioni, offrirà cinque porte USB-C, tre sul retro e due nella parte anteriore. Ci saranno inoltre una porta Ethernet, una HDMI e un jack per le cuffie.

Nessuna USB-A, quindi; secondo Bloomberg, ciò potrebbe portare a una scomparsa di questo tipo di porte anche nelle versioni rinnovate di Mac Pro e nei Mac Studio, che dovrebbero debuttare il prossimo anno.

Per quanto riguarda i Mac Mini, le voci di corridoio affermano inoltre che l'alimentatore sarà interno, eliminando quindi la necessità dell'ingombrante alimentatore esterno.

I primi Mac Mini con M4 dovrebbero essere in vendita entro la fine di questo mese; per i Mac Mini con M4 Pro, invece, bisognerà attendere ottobre.