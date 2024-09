Chatcontrol (altro che Durov o Musk)

Cassandra Crossing/ Armi di ''distrazione'' di massa sono correntemente utilizzate per distrarre le masse dal loro destino di carne da macello.

Da sempre è prassi dei media e dei loro operatori privilegiare i fatti eclatanti a quelli importanti, fino al punto di inventarsi improbabili interpretazioni o resoconti di vicende tutto sommato assai semplici, e fare disinformazione invece di informazione. La questione Chatcontrol sui media italiani è stata quasi sempre trattata in questo modo.

Se poi esistesse una reale volontà, non esplicita ma profonda, di denaturare parte delle istituzioni democratiche e dell'Unione Europea, questo aggraverebbe ulteriormente le colpe di chi dovrebbe informare, invece di intrattenere o addirittura ingannare.

Non può essere certamente escluso che questa volontà esista, viste le sette vite della proposta di Chatcontrol che, come non molti ricordano, è di nuovo allo studio della Commissione e del Consiglio d'Europa, e a dicembre sarà probabilmente riproposta in votazione al Parlamento Europeo.

Cassandra stava giusto pensando a come continuare questo articolo, dicendo qualcosa di utile e significativo senza farsi venire travasi di bile e senza usare parolacce, quando per sua (e vostra) fortuna si è imbattuta in questo interessantissimo post di Jeremiah Lee.

Nel post ci viene regalata una immaginifica e preoccupante fantacronaca delle notizie dopo il primo anno di applicazione di Chatcontrol. Qui la versione originale in inglese e qui, per vostra comodità, la traduzione automatica in italiano.

Enjoy! E datevi una mossa.