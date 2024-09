Qualcomm sta pensando di comprare Intel

Il colosso risultante dominerebbe in modo praticamente assoluto il mercato dei chip.

Il gigante dei processori o Chipzilla sono soltanto un paio dei nomignoli con cui è conosciuta Intel e che alludono all'imponente presenza dell'azienda nel mondo della tecnologia.

Gli ultimi hanno non sono però stati troppo clementi con Intel. Se nel 2020 il suo valore di mercato aveva raggiunto i 290 miliardi di dollari, oggi esso si trova intorno ai 90 miliardi di dollari.

La situazione attuale in generale non è troppo rosea: il CEO Pat Gelsinger sta attuando un piano che prevede una riduzione del personale pari al 15% del totale entro la fine dell'anno, seguita da ristrutturazioni che portino a una riduzione delle spese annuali - riducendo gli investimenti in ricerca e sviluppo, eliminando i prodotti che non vendono abbastanza - pari a 10 miliardi di dollari.

Intel è sempre un gigante, ma si trova in una situazione tale da avere un valore pari alla metà di quello di Qualcomm, che è pari a 184 miliardi di dollari. E, di fronte a questa situazione, Qualcomm sta pensando che i tempi siano maturi per acquisire Intel.

Non ci sono ancora stati annunci ufficiali ma, stando a quanto riporta il Wall Street Journal, è ormai qualche tempo che i dirigenti di Qualcomm stanno passando Intel ai raggi X per capire se sia un buon complemento ai propri prodotti.

Se l'acquisizione davvero andasse in porto, sarebbe l'operazione maggiore mai condotta, superiore anche all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft (valutata in 69 miliardi di dollari) e creerebbe un super-gigante presente con i propri prodotti in pressoché qualsiasi dispositivo elettronico smart, dai PC agli smartphone.

Naturalmente, però, prima che un'operazione del genere possa diventare realtà il tutto dovrà essere esaminato dalle varie autorità antitrust mondiali, considerato il potere che la realtà risultante avrebbe sull'intero mercato dei chip.