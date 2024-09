Intel: No, non siamo in vendita

L'azienda di Santa Clara rifiuta Qualcomm, Nvidia, e ora anche ARM. Ma la crisi ancora non è conclusa.

Qualcomm sta pensando di comprare Intel

Come predatori su un animale ferito, tutti i concorrenti si stanno avventando su Intel che, come sappiamo, non si trova nel migliore dei suoi periodi.

Non è infatti soltanto Qualcomm a voler fare un boccone del gigante in crisi: negli ultimi giorni anche Nvidia e, ultimamente, ARM si sono dette interessate, se non a un'acquisizione completa, all'acquisto di alcune divisioni.

ARM, per esempio, avrebbe voluto impossessarsi della Divisione Prodotti - quella che si occupa di sviluppare i chip per PC e Server, nonché gli apparecchi di rete - ma, secondo quanto riporta Bloomberg, Intel avrebbe risposto picche: la divisione non è in vendita.

Se il cuore dell'azienda non è sul mercato, ciò non significa però che anche altre parti non lo siano: Altera, la divisione acquisita nel 2015 per 16,7 miliardi e che si occupa di dispositivi programmabili, pare sia pronta a essere venduta, anche se di recente il CEO di Intel Pat Gelsinger ha smentito le voci che andavano in questo senso.

Quel che è certo è che Intel sta tentanto di mettere in atto una strategia che ne rivitalizzi il business, operazione che comprende anche tagli e riorganizzazioni interne, oltre alla possibile dismissioni di certe divisioni.

L'interesse di ARM, peraltro, avrebbe probabilmente faticato a concretizzarsi: al di là dei dubbi su come la piattaforma x86 possa integrarsi nei piani della concorrente, come nel caso di Qualcomm le varie autorità antitrust avrebbero quasi certamente avuto qualcosa da eccepire.

A tutto ciò bisogna poi aggiungere il fatto che Intel tuttora ha un valore così alto che ARM farebbe probabilmente molta fatica a corrisponderlo, anche nel caso dell'acquisizione della sola Divisione Prodotti, che è poi la principale.