Android eseguirà anche le applicazioni per Linux

Da qualche tempo in qua, ChromeOS - il sistema operativo dei Chromebook - consente di eseguire applicazioni per Linux: dopotutto, ci sono attività che semplicemente non si possono svolgere attraverso un browser.

Dagli ultimi aggiornamenti all'Android Open Source Project, però, emerge come la stessa possibilità si stia preparando a sbarcare anche su Android.

Google ha infatti preso a lavorare su un nuovo Terminale per Android che, appoggiandosi all'Android's Virtualization Framework, consente di eseguire una macchina virtuale Linux.

Al momento il funzionamento del Terminale non è alla portata di tutti: è necessario infatti configurare manualmente la macchina virtuale (per ora è supportata solo un'immagine di Debian Linux), ma i piani prevedono di renderne l'utilizzo semplice e immediato.

Perché i lavori siano completati occorrerà del tempo; quasi certamente non vedremo il supporto a Linux in Android prima del rilascio di Android 16 alla fine dell'estate 2025.

D'altra parte, per la maggior parte degli utenti non c'è una vera necessità di eseguire le applicazioni Linux dallo smartphone o dal tablet; per gli sviluppatori e gli utenti più avanzati, invece, un sistema Linux completo su Android potrebbe essere uno strumento molto utile, e Android stesso potrebbe avviarsi a diventare un vero sostituto del desktop.