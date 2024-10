Da Casio il robot da coccolare

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2024] Commenti (8)

È per lo meno dai tempi dell'Aibo di Sony - e forse anche da prima - che l'idea di robot che sappiano comportarsi come animali domestici riceve costante attenzione.

L'ultimo tentativo in questo senso si chiama Moflin ed è un prodotto di Casio; è già stato definito come «un incrocio tra un criceto e uno dei triboli di Star Trek» e non a caso: è infatti stato progettato per essere tenuto in braccio e coccolato.

Disponibile per i preordini soltanto in Giappone, dove il prezzo di vendita è di 59.400 yen (più di 360 euro), è stato sviluppato insieme alla startup giapponese Vanguard Industries e, oltre che acquistato, può anche essere ottenuto in abbonamento: in cambio di 6.600 yen all'anno (circa 40 euro) si ottengono anche sconti sulle riparazioni, la pulizia e la sostituzione completa della pelliccia, se dovesse rendersi necessaria.

Moflin, che come tutti i dispositivi odierni ha per lo meno un accenno di Intelligenza Artificiale, è in grado di imparare a riconoscere l'utente in base alla voce e a certi comportamenti (come il modo in cui viene preso in braccio); dispone di movimenti limitati di testa e corpo, che dovrebbero simulare una risposta alle "coccole" ricevute, e può emettere suoni allo stesso scopo.

Casio sostiene inoltre che Moflin, con il tempo, è anche in grado di sviluppare una propria personalità e reagire al modo in cui viene trattato: se si interagisce regolarmente con esso, diventerà tranquillo e sereno; se verrà ignorato, diventerà stressato e triste.

Sfortunatamente il robot non ha alcun modo di mostrare da sé il proprio stato d'animo: l'unico modo di conoscerlo è usare l'app che l'accompagna (operazione che trasforma un po' il robot in un moderno Tamagotchi), tramite la quale si può anche regolare il volume dei suoni che Moflin emette.

Moflin, naturalmente, funziona a batteria. Una singola carica gli consente di funzionare per quasi cinque ore e, per ricaricarsi completamente, il robot deve fare un pisolino di tre ore e mezza nell'apposita "cuccia": inserire un cavo USB nel Moflin sarebbe stato probabilmente un colpo fatale all'illusione di avere per le mani un vero animale domestico che i potenziali acquirenti cullano.

Qui sotto, il video di presentazione (in giapponese).