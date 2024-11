L'orologio-calcolatrice di Casio torna in versione 2024

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-11-2024] Commenti (1)

Se siete amanti della tecnologia rétro e magari tra gli anni ‘70 e gli anni '80 siete stati conquistati dall'orologio-calcolatrice che Casio lancià in quel periodo, c'è una bella sorpresa per voi.

Casio ha infatti rimesso in vendita, in una versione moderna, proprio la serie di orologi-calcolatrici CA-53, che si può acquistare direttamente dal sito ufficiale a 59,90 euro.

In questa nuova versione, l'orologio ha un cinturino in «resina a base biologica», funziona con una batteria CR2016 che promette fino a cinque anni di autonomia e, naturalmente, offre un design molto vicino a quello originale, anche se non identico.

I modelli disponibili sono il CA-53WB-1B (nero), il CA-53WB-3B (blue/grigio), e il CA-53WB-8B (avorio); tutti offrono le funzioni di «calcolatrice che esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni fino a otto cifre» mentre, come orologio, sono «dotati anche di doppia ora, cronometro, sveglia e altro ancora».

Per quanto riguarda l'aspetto, Casio spiega: «Nel display il testo è verde su un LCD negativo e la tastiera utilizza il font della versione originale, con ogni tasto separato da una linea di griglia. L'uso del rosso per l'indicatore di modalità in alto a destra evoca l'immagine della spia di accensione della calcolatrice. Ogni dettaglio, fino alle linee bianche lungo la parte superiore e inferiore del quadrante dell'orologio, proietta uno stile da calcolatrice retro-moderna».