OpenAI, dopo il motore di ricerca arriva il browser

NLWeb promette un'interazione in linguaggio naturale e la capacità di trovare i risultati in maniera più precisa dei concorrenti.

Immagine: OpenAI.

C'è davvero bisogno di un altro browser in un panorama che pullula di alternative le quali, peraltro, per lo più si riducono a essere variazioni sul tema di Chromium?

OpenAI ritiene di sì e, dopo aver lanciato il proprio motore di ricerca si appresta a lanciare un browser, o così per lo meno sostengono le indiscrezioni raccolte da The Information, secondo le quali un prototipo sarebbe già pronto.

A quanto pare - per il momento non si può far altro che citare le voci di corridoio - il browser di OpenAI si dovrebbe chiamare NLWeb, dove NL sta per Natural Language, Linguaggio Naturale.

Ciò sottolinea le ben prevedibile integrazione con la suite di prodotti legati all'intelligenza artificiale che OpenAI ha lanciato negli ultimi anni.

Secondo le fonti di The Information, NLWeb unisce un'interfaccia a cui si possono porre domande in linguaggio naturale con informazioni sempre aggiornate, e promette di rispondere in maniera precisa ed efficiente anche a ricerche che normalmente richiederebbero all'utente di vagliare i risultati di diverse pagine e diversi siti.

Ammesso che ciò sia vero, naturalmente, lo stesso si potrebbe ottenere con il solo motore di ricerca; d'altra parte il lancio del browser può avere un senso per una OpenAI che cerchi di stringere gli utenti completamente nel proprio abbraccio, come d'altra parte ha sempre fatto anche Google con Chrome.