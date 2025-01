Tutti pazzi per il Captcha basato su Doom

Per superarlo occorre uccidere almeno tre mostri.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-01-2025] Commenti (1)

Immagine: Vercel

Oltre che quasi inutili, considerate le attuali capacità delle IA, i Captcha - usati per capire se il visitatore di un sito sia un bot o una persona reale - in uso al giorno d'oggi sono per lo più noiosi e persino frustranti.

Per rendere l'identificazione degli esseri umani un po' più divertente (e per fare un po' di pubblicità alla propria azienda) Guillermo Rauch, CEO di Vercel, ha usato una IA per creare un Captcha un po' diverso dal solito, tanto da non essere detestato ma addirittura ricercato dagli utenti.

Per poterlo superare, infatti, gli utenti devono giocare a una versione ridotta del famosissimo gioco Doom e uccidere almeno tre mostri.

Occorre dire che il tutto sembra più che altro un modo per far conoscere il servizio di AI Builder oggerto da Vercel, ma l'idea è almeno carina e può essere provata gratuitamente, anche se non è davvero originale.

Già nel 2021 lo sviluppatore Miguel Camps Orteza aveva creato Doom Captcha, realizzato per gioco ma senza l'ausilio di alcuna IA.