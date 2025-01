[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-01-2025] Commenti

Gboard, la tastiera virtuale di Google per dispositivi Android, ha recentemente implementato due nuove funzionalità: i pulsanti "Annulla" e "Ripeti". Queste opzioni, attese da molti utenti, sono concepite per semplificare la digitazione e rendere l'interazione con la tastiera più efficiente.

Il pulsante "Annulla" consente di eliminare l'azione appena effettuata, per esempio cancellare rapidamente l'ultima parola o lettera digitata con un semplice tocco, mentre il pulsante "Ripeti" ripristina l'azione appena eliminata. Questo meccanismo di "undo" e "redo" mira può ridurre la frustrazione legata a errori di battitura, offrendo così un'esperienza di scrittura più fluida.

Entrambi i pulsanti sono accessibili nella barra degli strumenti di Gboard, situata sopra la tastiera. Qualora non vi sia testo nella casella, i pulsanti appariranno disattivati per evitare confusione. Gli utenti hanno anche la possibilità di trascinare il tasto "Annulla" per un accesso più rapido, migliorando ulteriormente l'usabilità.

Per utilizzare questa nuova funzionalità è necessario aggiornare Gboard all'ultima versione, la 14.9.06, disponibile nel Play Store. Attualmente, la novità è in fase di distribuzione per gli utenti beta, ma si prevede un rilascio globale graduale nei prossimi giorni. Questo aggiornamento rimarca l'intenzione di Google di adattarsi alle esigenze degli utenti, anche se la tempistica di tali novità può sembrare lenta per chi utilizza la tastiera quotidianamente.

L'aggiunta di questi pulsanti rappresenta un significativo passo avanti per la tastiera di Google, poiché semplifica la gestione degli errori, consentendo di tornare indietro rapidamente senza dover selezionare manualmente il testo da cancellare. Questa funzione può rivelarsi particolarmente utile per chi scrive frequentemente, come nel caso di messaggi lunghi o nelle chat.

In sintesi, i pulsanti "Annulla" e "Ripeti" su Gboard ampliano le funzionalità della tastiera, evidenziando l'impegno di Google nel migliorare l'esperienza dell'utente su Android. Queste novità possono rendere la scrittura su smartphone più efficiente; la loro implementazione è attesa con interesse da parte degli utenti, che sperano di vedere un miglioramento tangibile nell'interazione con la tastiera del proprio dispositivo.