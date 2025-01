TIM, a marzo arrivano gli aumenti

Gli abbonamenti delle linee fisse crescono fino a 3 euro al mese.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-01-2025]

Immagine generata con DiffusionArt

Annuncia una sorpresa sgradita la bolletta di gennaio che gli utenti di TIM stanno ricevendo: a partire dal 1 marzo (e in alcuni casi già dal 23 febbraio), infatti, ci sarà un aumento dei costi.

L'azienda preferisce naturalmente parlare non di aumento ma di «rimodulazione tariffaria», che peraltro motiva con la solita giustificazione, ossia la necessità di «sostenere investimenti infrastrutturali legati alle reti di nuova generazione e di adeguarsi ai mutamenti delle condizioni di mercato».

Per quanti dispongono di una linea fissa TIM, l'aumento sarà tra i 2 e i 2,9 euro al mese a seconda del contratto. Quanti invece dispongono di un abbonamento TIMVISION Light vedranno i costi aumentare di 1 euro.

Chi poi ha sottoscritto un abbonamento TIMVISION con Disney+ e Netflix vedrà il canone mensile aumentare di una cifra compresa tra 1 e 3 euro in base alla propria configurazione.

Come sempre accade in questi casi, la formulazione di un aumento da parte dell'azienda è occasione, per quanti non intendono sottostarvi, di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla rimodulazione senza dover pagare penali né costi di disattivazione.

È necessario però agire per tempo: per le offerte i cui costi saranno rimodulati già a partire dal 23 febbraio, la disdetta deve essere inviata entro il 22 marzo; per le offerte che aumentano dal 1 marzo, invece, la disdetta va inviata entro il 31 dello stesso mese.

I dettagli di ogni offerta e gli eventuali aumenti sono indicati nell'ultima bolletta. Ulteriori informazioni, comprese le istruzioni da seguire per operare la disdetta, si possono trovare nell'area MyTIM o chiamando il 187.