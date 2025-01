Windows 11 24H2, iniziano le installazioni automatiche

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-01-2025] Commenti

È iniziata: il 16 gennaio Microsoft ha cominciato ad aggiornare in automatico tutti i computer con Windows 11, e che rispettano i requisiti, alla versione 24H2.

La novità riguarda gli utenti delle versioni Home e Pro, mentre quelli aziendali per ora sono esenti dall'aggiornamento automatico; per tutti gli altri, invece, l'update avverrà silenziosamente, senza che l'utente debba intervenire.

Come sempre accade in questi casi, il rilascio avviene comunque per gradi: l'installazione non avverrà infatti contemporaneamente per tutti i PC compatibili, ma a ondate successive.

Chi volesse posporre l'inevitabile può aprire le Impostazioni di Windows 11 Home, raggiungere la sezione relativa a Windows Update e selezionare Sospendi aggiornamenti: in questo modo l'update 24H2 (insieme a tutti gli altri) potrà essere rinviato fino a un massimo di 5 settimane.

Gli utenti di Windows 11 Pro possono rimandare l'aggiornamento per più tempo, fino a un massimo di 365 giorni, usando l'Editor dei Criteri di Gruppo e seguendo il percorso Configurazione del Computer -> Modelli Amministrativi -> Componenti di Windows -> Windows Update -> Gestisci gli aggiornamenti proposti da Windows Update.

È in questa posizione, infatti, che si può scegliere quanti giorni lasciar passare dal rilascio di un aggiornamento prima che esso venga proposto per l'installazione dal sistema operativo.