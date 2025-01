Windows 11, arriva la ricerca semantica

Trovare documenti, immagini e impostazione diventa molto più semplice grazie alla IA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-01-2025] Commenti (2)

Immagine: Microsoft

Le funzionalità di ricerca integrate in Windows non hanno mai fatto gridare al miracolo: la loro capacità di restituire risultati che hanno qualcosa a che fare con quanto serve all'utente ma non sono esattamente ciò che serve sono quasi proverbiali.

Tutto ciò cambierà con l'introduzione della ricerca semantica basata sull'intelligenza artificiale che è stata integrata nell'ultima preview build di Windows 11.

Il fatto che questa funzione si appoggi alla IA indica immediatamente che essa sarà disponibile soltanto per gli utenti di Copilot+ PC (richiede una NPU che garantisca almeno 40 TOPS), e forse è il primo vero motivo per prenderne in considerazione l'acquisto.

Grazie alla ricerca semantica, trovare un dato documento, un'immagine, un brano musicale ma anche una precisa impostazione di Windows 11 diventa molto più semplice rispetto ad ora, anche grazie al fatto che l'utente può ora chiedere al sistema operativo di eseguire una certa ricerca usando il linguaggio naturale.

Non è più necessario sforzarsi di trovare le parole chiave più adatte all'oggetto della ricerca, o tentare di ricordare il nome del file: ora è sufficiente descrivere al sistema ciò di cui si ha bisogno.

Allo stato attuale, questo tipo di ricerca può operare soltanto sulle risorse locali, ma Microsoft progetta di estenderla anche a OneDrive e agli altri servizi di cloud storage.

Inoltre, per ora l'elenco delle lingue supportate è limitato: esso comprende inglese, francese, tedesco, cinese, giapponese e spagnolo. Anche i tipi di file che la ricerca semantica prende in considerazione ha dei limiti: è in grado di identificare quelli più usati, ossia .txt, .pdf, .docx, .doc, .rtf, .pptx, .ppt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .png, .gif, e .bmp.