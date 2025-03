Rimosse pagine scientifiche che toccavano di sfuggita argomenti controversi

La corsa per salvare scienza, conoscenza e cultura.

La corsa per salvare da Trump scienza, conoscenza e cultura

Quelli che ho raccontato sono piccoli esempi, che illustrano la natura pervasiva e meschina* degli effetti delle direttive del governo Trump. Ma ovviamente la preoccupazione maggiore riguarda i grandi archivi di dati scientifici su argomenti che l'attuale amministrazione americana considera inaccettabili perché menzionano anche solo di striscio questioni di genere, di discriminazione e di accessibilità.

* 404 Media usa "pettiness", ossia "meschinità", per descrivere alcune delle cancellazioni dei siti governativi documentate tramite Github.

Il CDC, l'agenzia sanitaria federale statunitense, ha eliminato moltissime pagine di risorse scientifiche dedicate all'HIV, alle malattie sessualmente trasmissibili, all'assistenza alla riproduzione, alla salute delle minoranze, alla salute mentale dei minori, al monitoraggio dell'influenza, e ha ordinato a tutti i propri ricercatori di rimuovere dai propri articoli in lavorazione termini come "genere, transgender, persona in gravidanza, LGBT, transessuale, non binario, biologicamente maschile, biologicamente femminile". La rimozione non riguarda solo gli articoli pubblicati dall'ente federale ma anche qualunque articolo da inviare a riviste scientifiche [Inside Medicine; Washington Post].

Il NOAA, l'ente federale per la ricerca atmosferica e oceanica degli Stati Uniti, ha ordinato di eliminare persino la parola "empatia" da tutti i propri materiali [Mastodon].*

* La National Science Foundation, che finanzia una quota enorme della ricerca scientifica in USA, ha sospeso i finanziamenti a qualunque progetti che tocchi in qualche modo questioni di diversità o uguaglianza [Helen Czerski su Mastodon]. La sezione "Razzismo e salute" del CDC non esiste più [Archive.org; CDC.gov]. Dal sito della NASA sono stati rimossi moduli educativi sull‘open science [Archive.org; NASA]. Dal sito della Casa Bianca sono scomparsi la versione in spagnolo e la dichiarazione d'intenti di renderlo accessibile a persone con disabilità; l'Office of Gun Violence Prevention è stato cancellato [NBC].

Di fatto, qualunque ricerca scientifica statunitense che tocchi anche solo vagamente questi temi è bloccata, e anche le ricerche su altri argomenti che però usano dati del CDC oggi rimossi sono a rischio; è il caso, per esempio, anche delle indagini demografiche, che spesso contengono dati sull'orientamento sessuale, utili per valutare la diffusione di malattie nei vari segmenti della popolazione. Il Morbidity and Mortality Weekly Report, uno dei rapporti settimanali fondamentali del CDC sulla diffusione delle malattie, è sospeso per la prima volta da sessant'anni. È una crisi scientifica che imbavaglia persino i dati sull'influenza aviaria [Salon.com; KFF Health News], perché gli ordini esecutivi di Trump vietano in sostanza agli enti sanitari federali statunitensi di comunicare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità [AP].

Ma c'è un piano informatico per contrastare tutto questo.

