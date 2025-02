Riscrivere l'astronomia o la matematica per compiacere Trump

La corsa per salvare scienza, conoscenza e cultura.

La corsa per salvare da Trump scienza, conoscenza e cultura

Prendiamo per esempio un argomento ben distante dagli schieramenti politici come l'astronomia. In Cile c'è il modernissimo Osservatorio Vera Rubin, intitolato all'omonima astronoma statunitense e gestito dalla National Science Foundation del suo paese. Il sito di quest'osservatorio ospitava questa frase:

"La scienza è ancora un campo dominato dagli uomini, ma l'Osservatorio Rubin si adopera per aumentare la partecipazione delle donne e di altre persone che storicamente sono state escluse dalla scienza, accoglie chiunque voglia contribuire alla scienza, e si impegna a ridurre o eliminare le barriere che escludono i meno privilegiati."

Questa frase, che non sembrerebbe essere particolarmente controversa, è stata rimossa e riscritta per rispettare gli ordini esecutivi del presidente Trump e adesso parla della dominazione maschile della scienza come se fosse una cosa passata ["what was, during her career, a very male-dominated field"] [ProPublica].

Oppure prendiamo il Museo Nazionale di Crittologia dell'NSA, che sta ad Annapolis, nel Maryland. La scienza dei codici segreti parrebbe forse ancora più lontana dalla politica di quanto lo sia l'astronomia, ma lo zelo degli esecutori degli ordini di Trump è arrivato anche lì: dei pannelli informativi che raccontavano il ruolo delle donne e delle persone di colore nella crittografia sono stati coperti in fretta e furia con fogli di carta da pacchi [Mark S. Zaid su X], rimossi solo dopo che la grossolana censura è stata segnalata ed è diventata virale sui social network.*

* La foga (o la paura di perdere il posto di lavoro) ha fatto addirittura cancellare un video che spiega il concetto grammaticale di pronome [404 Media].

