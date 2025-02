Reddit, un paywall per proteggere contenuti esclusivi

La piattaforma si prepara a introdurre nuovi subreddit a pagamento, e le novità non finiscono qui.

Il CEO di Reddit Steve Huffman è piuttosto bravo ad annunciare novità che fanno infuriare gli utenti.

Nel 2023, tema del contendere furono le nuove regole per l'utilizzo delle API, causando uno sciopero che coinvolse migliaia di subreddit.

Ora è la volta dell'introduzione di un paywall per certi contenuti.

Annunciato durante un AMA (Ask Me Anything) che ha fatto seguito alla presentazione dei risultati trimestrali, il paywall arriverà nel corso dell'anno, ma ancora non c'è una data precisa.

È dall'anno scorso - ha spiegato Huffman - che Reddit sta pensando di introdurre contenuti esclusivi o privati, i quali però non saranno pescati dai subreddit esistenti.

L'accesso a pagamento riguarderà soltanto «certi tipi di nuovi subreddit», mentre non è chiaro se il ruolo di moderatore sarà remunerato.

Reddit non è assolutamente nuova ai contenuti a pagamento: un tempo esisteva per esempio il subreddit r/Lounge, per gli iscritti a Reddit Premium; ancora oggi il Reddit Contributor Program paga alcuni utenti per i contenuti che producono.

L'annuncio di Huffman è però chiaramente l'inizio di una nuova strategia - e non si limita all'introduzione del paywall. L'azienda sta anche valutando di introdurre funzionalità che sembrerebbero avere poco a che fare con l'essenza di Reddit, come la possibilità per gli utenti di scambiare denaro direttamente tramite un sistema di pagamento interno, e aprire questo sistema all'acquisto di prodotti direttamente dalla piattaforma.