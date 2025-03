Microsoft rallenta artificialmente OneNote per Windows 10

Spera così che gli utenti passino alla nuova versione ottimizzata per Windows 11.

Microsoft ha preso una decisione drastica per segnare la fine di OneNote per Windows 10: al fine di convincere gli utenti a un'altra versione dello stesso software, ha deciso di rallentarne intenzionalmente le prestazioni a partire da giugno 2025.

L'app perderà ufficialmente il supporto il 14 ottobre 2025, data che coincide con la fine del ciclo di vita di Windows 10. Con l'avvicinarsi a tale data la sincronizzazione sarà sempre più lenta, rendendo complicate operazioni come la collaborazione in tempo reale o l'aggiornamento delle note tra dispositivi.

A partire da luglio, poi, gli utenti saranno accolti da banner e notifiche insistenti: un chiaro invito a migrare verso la versione "moderna" di OneNote, integrata con Microsoft 365 e ottimizzata per Windows 11.

La strategia non è passata inosservata. Microsoft difende la scelta evidenziando i benefici della nuova versione: sincronizzazione più rapida, accesso a strumenti AI come Copilot per generare contenuti o riassunti, e una sicurezza rafforzata grazie a Microsoft Information Protection.

Tuttavia, il rallentamento deliberato appare come una mossa per forzare l'abbandono di un'app ancora popolare, originariamente lanciata con la piattaforma UWP per sfruttare al meglio i dispositivi touch come i tablet Surface. L'obiettivo è chiaro: spingere gli utenti verso un ecosistema unificato, lasciando alle spalle una frammentazione che ha visto convivere diverse incarnazioni di OneNote negli ultimi anni.

OneNote, infatti, non è mai stato un monolite. Esistono più versioni che hanno confuso gli utenti nel tempo: la variante per Windows 10, leggera e pensata per il "touch"; la versione "classica" distribuita con Office, più robusta ma meno moderna; la nuova app denominata OneNote (unified), che ora Microsoft promuove come standard; e persino un'edizione web che funziona su qualsiasi browser.

La versione per Windows 10, apprezzata per la sua semplicità e integrazione con il sistema, si distingue dalla nuova incarnazione: quest'ultima perde infatti alcune peculiarità come l'invio diretto di note via email e offre un'esperienza meno fluida sui dispositivi a tocco.