Pixel 9a, Google ridurrà gradualmente la capacità della batteria

Con il lancio del Pixel 9a, Google ha introdotto una tecnologia chiamata Battery Health Assistance (Assistenza per l'integrità della batteria) che, a prima vista, potrebbe non essere troppo gradita dagli utenti.

Si tratta infatti di un software che automaticamente riduce un po' la capacità massima di carica della batteria ogni 200 cicli di ricarica.

Il sistema monitora il numero dei cicli di ricarica e, una volta raggiunta la soglia dei 200 cicli, inizia a ridurre gradualmente il livello massimo di carica. Ciò significa che, con il passare del tempo, il Pixel 9a non si caricherà più al 100% della sua capacità originale, anche se collegato a una presa per ore.

Google sostiene che questa misura aiuta a ridurre lo stress sulla batteria, rallentando il degrado chimico delle celle agli ioni di litio e, di conseguenza, estendendo la vita utile del batteria stessa (e quindi del dispositivo). Tuttavia, non è chiaro quanto significativa sia questa riduzione di capacità per ciclo, e soprattutto a quanto pare gli utenti non hanno la possibilità di disattivare la funzione.

«Man mano che la batteria invecchia, potresti notare piccole diminuzioni della durata» scrive Google, presentando la novità. «L'assistenza per l'integrità della batteria ottimizzerà anche la velocità di ricarica dello smartphone in base alla capacità regolata. Potresti notare una lieve variazione delle prestazioni della ricarica della batteria. Le impostazioni di assistenza per l'integrità della batteria su Pixel 9a non sono personalizzabili dall'utente».

È molto probabile che Battery Health Assistance sarà disponibile anche sui prossimi modelli di Pixel, ma al momento non si sa se Google intenda offrirla anche ai modelli più vecchi.