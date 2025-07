Arriva Bolletta 2.0: da luglio le bollette di luce e gas diventano più chiare (forse)

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2025] Commenti (3)

A partire dal 1° luglio 2025, le bollette di luce e gas in Italia subiscono una trasformazione significativa, grazie alle nuove disposizioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Con l'introduzione della cosiddetta "Bolletta 2.0", i consumatori ricevono fatture che nelle intenzioni degli ideatori sono più chiare, standardizzate e facili da comprendere, progettate per favorire la trasparenza e semplificare il confronto tra le offerte del mercato libero. Questa riforma, formalizzata con la delibera 315/2024/R/com del 24 luglio 2024, risponde alla complessità delle bollette attuali, spesso difficili da decifrare, e si affianca a misure come il bonus bollette da 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

La nuova bolletta si basa su una struttura standardizzata che tutti i fornitori di energia elettrica e gas devono adottare, sia per le nuove attivazioni sia per i contratti esistenti. La prima pagina, chiamata "frontespizio unificato", è identica per tutti gli operatori. Essa riporta informazioni essenziali come l'importo da pagare, i dati del cliente, il punto di fornitura (identificato dai codici POD per la luce e PDR per il gas) e le modalità di pagamento. Questo approccio elimina le differenze tra i formati personalizzati dei vari gestori, che spesso complicano la lettura. Una delle novità principali è poi lo "Scontrino dell'energia", una sezione che scompone il costo totale in modo chiaro, seguendo la formula "quantità × prezzo". Qui vengono distinte la quota consumi (legata all'energia o al gas effettivamente utilizzati), la quota fissa (oneri di sistema e trasporto) e la quota potenza (relativa alla potenza del contatore) per l'elettricità. Voci come IVA, accise, canone RAI e servizi aggiuntivi (per esempio, interessi di mora) vengono indicate separatamente per evitare ambiguità.

Un'altra aggiunta significativa è il "Box offerta", che riporta i dettagli della tariffa sottoscritta: il costo unitario dell'energia (¤/kWh per la luce, ¤/Smc per il gas), la durata del contratto e l'eventuale presenza di promozioni o servizi extra. Questo box consente agli utenti di verificare se le condizioni contrattuali sono rispettate e di confrontare facilmente la propria offerta con altre disponibili sul mercato. La sezione "Elementi informativi essenziali" include dati tecnici come letture, consumi storici, potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e informazioni su eventuali rateizzazioni o ricalcoli. Per favorire il confronto, le bollette riportano un link o un QR code al Portale Offerte di ARERA: qui gli utenti possono comparare le tariffe dei diversi fornitori e accedere a strumenti come il Portale Consumi per monitorare i propri dati storici.

La riforma arriva a coronamento della transizione verso il mercato libero dell'energia, completata a luglio 2024 per l'elettricità e a gennaio 2024 per il gas. Rimane l'eccezione dei clienti vulnerabili (over 75, beneficiari di bonus sociali, disabili o abitanti di isole minori non interconnesse) che possono rimanere nel servizio di tutele graduali se hanno presentato richiesta in tale senso entro il 30 giugno 2025. La maggiore trasparenza è pensata per aiutare i consumatori a navigare tra le centinaia di offerte disponibili, spesso rese opache da termini complessi o costi nascosti.

Le nuove bollette non si limitano a un restyling estetico ma mirano a incentivare comportamenti più consapevoli. I consumi storici permettono agli utenti di confrontare l'andamento dei propri consumi (per esempio, rispetto all'inverno precedente); il bonus bollette da 200 euro, erogato in tre rate mensili da luglio a settembre 2025 per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, offre un supporto economico diretto. La complessità del mercato energetico rimane una sfida: le quote fisse come gli oneri di sistema rappresentano una parte significativa della bolletta (in media il 30-40% per una famiglia tipo); esse non variano tra i fornitori, limitando i margini di risparmio. Per massimizzare i benefici, gli utenti sono invitati a utilizzare comparatori online come il già citato Portale Offerte di ARERA: essi consentono di simulare i costi in base ai consumi reali e spesso lo fanno tramite il semplice caricamento di una bolletta recente.